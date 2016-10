Der langjährige Hollensteiner ÖVP-Gemeinderat und ÖVP-Clubsprecher Thomas Krejci zieht sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Kommunalpolitik zurück.

Diesen Schritt gab Krejci am Donnerstag im Rahmen der Gemeinderatssitzung bekannt. 31 Jahre lang war Krejci für die Volkspartei als Mandatar im Hollensteiner Gemeinderat tätig, 25 Jahre davon im Gemeindevorstand.

Der Obmann der ÖVP, Herbert Jagersberger, äußerte schweren Herzens, dass ihm der Rücktritt sehr leidtue. „Ich nehme Thomas Schritt aber zur Kenntnis und hoffe, dass die Fraktion sich auch in Zukunft bei Fragen insbesondere zu finanziellen Themen an ihn wenden wird können.“ Thomas Krejci galt in Finanz- und Wirtschaftsfragen innerhalb der Partei und auch nach außen als Experte. Aus seinem Beruf im Bankwesen brachte er finanzwirtschaftlichen Input ein.

Erstaunt über den Rückzug zeigte sich SPÖ-Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer: „Dass Thomas Krejci sein Mandat so überraschend zurücklegt, habe ich nicht erwartet. Der Gemeinderat verliert mit ihm eine wichtige Stütze“, so Zebenholzer. „Ich möchte mich für seine Arbeit und seinen Einsatz im Gemeinderat herzlich bedanken und wünsche Thomas alles Gute für die Zukunft.“

Rückzug auch aus Bezirks-ÖVP

Im Gemeindevorstand wird nun einer der beiden ÖVP-Sitze frei. Einen Nachfolger für das freie Mandat konnte die Volkspartei noch nicht nennen. Die Gespräche über die Nachfolge werden in den nächsten Wochen stattfinden. Fest stehe aber bereits, dass jemand von der Wahlliste in den Gemeinderat aufrücken wird, gab der VP-Obmann Herbert Jagersberger bekannt. Der Nachfolger Krecjis wird im Rahmen der Gemeinderatssitzung Ende des Jahres in den Gemeindevorstand gewählt. Dieser wird auch die Funktion des Clubsprechers übernehmen.

Seinen Abgang aus der Kommunalpolitik möchte Krejci auch als Zeichen seiner Kritik an der Verlegung des Schulstandorts der Landwirtschaftlichen Fachschule Unterleiten und die Art und Weise, wie dieser Beschluss kommuniziert wurde, verstanden wissen. „Meiner Gesundheit zu liebe war ein Verzicht auf meine Ämter und Funktionen unumgänglich“, sagt Krejci. „Durch die undemokratische Vorgehensweise rund um die Unterleiten ist es mir aber sehr leicht gefallen. Dass mit den Betroffenen vor Ort, also mit der Schule und der Gemeinde, nicht gesprochen wurde, entspricht nicht meinem Verständnis von Demokratie. Demokratie sollte von unten nach oben passieren, die Betroffenen sind am wichtigsten.“

Neben seiner Funktion als Hollensteiner ÖVP-Mandatar legt Krejci auch sein Amt als stellvertretender Teilbezirksobmann der ÖVP zurück. ÖVP-Bezirksobmann aus dem Bezirk Amstetten Andreas Hanger bedauert Krejcis Rückzug. „Thomas Krejci ist ein guter Freund und hat mich politisch in meiner Entwicklung immer sehr unterstützt. Letztlich waren es gesundheitliche Gründe, dass er sein Mandat zurücklegt. Das gilt es zu akzeptieren und zu respektieren.“