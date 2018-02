Andreas Gruber

Hegeringleiter Hubert Blaimauer freute sich über einen ganz besonderen jagdlichen Monat. Zwei Vollmonde im Jänner bescherten dem Hegering Hollenstein-Opponitz und dem Hegering St. Georgen/Reith am Sonntag, 4. Februar, eine beachtliche Streckenlegung beim Raubwild.

Drei Dachse, sechs Marder und 23 Füchse konnten von den Jägern in den kalten Nächten rund um die beiden Vollmonde erlegt werden. Besonders Bodenbrüter und Niederwild fallen in das Beuteschema des Raubwildes. Aber auch die vermehrte Hühnerhaltung, nicht nur in der Landwirtschaft, lockt die nächtlichen Räuber an.

„Die Bejagung dient auch zur Vorbeugung verschiedenster Krankheiten, wie Tollwut und Fuchsbandwurm“, berichtet der über den Jagderfolg hocherfreute Hegeringleiter Hubert Blaimauer.

