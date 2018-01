„Die Feuerwehr ist für die Öffentlichkeit tätig. Und da kommt dann so ein präpotenter, aggressiver und von sich selbst überzeugter Omnibusfahrer und versucht Macht zu demonstrieren“, wetterte der Richter im Prozess gegen einen ÖBB-Buschauffeur am Landesgericht St. Pölten. Dem 55-Jährigen wird Nötigung vorgeworfen.

Im Oktober letzten Jahres waren die Hollensteiner Florianis nach dem Sturm „Herwart“ mit der Räumung einer Straße in Hollenstein, auf die Bäume gestürzt waren, beschäftigt. Das kam dem dem 55-Jährigen, der im Rahmen des Schienenersatzverkehrs unterwegs war, ungelegen. Partout wollte er weiterfahren, rollte zuerst über einen Baumstamm und fuhr dann einige Feuerwehrmänner an. „Ich habe gespürt, dass mich etwas am Rücken berührt hat“, sagt einer der Florianis im Prozess.

Situation eskalierte

Als Polizisten zu Hilfe eilten, eskalierte die Situation und die Ordnungshüter nahmen dem wutentbrannten Buschauffeur noch vor Ort den Führerschein ab. Geständig ist der Angeklagte nicht. „Er hat sich aufgeblasen wie der Hustinettenbär“, sagt der Angeklagte über einen Feuerwehrmann, und meint weiters: „Ich hab sie gefragt, ob sie deppat sind.“

„Ob es Ihnen passt oder nicht, Sie dürfen niemand anfahren“, erklärt ihm der Richter.

Für den uneinsichtigen Angeklagten setzt es eine zwei Monate bedingt verhängte Freiheitsstrafe. Das Urteil annehmen will er nicht, er möchte dagegen Berufung einlegen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.