Am vergangenen Wochenende veranstaltete die Schützengilde Hollenstein rund um Oberschützenmeister Karl Landl im Gasthaus Osterberger die diesjährige Zimmergewehrmeisterschaft.

Dabei ging wie im Vorjahr Bernhard Mandl mit 226 Ringen als Vereinsmeister und Sieger in der Wertungsklasse Allgemein hervor. In der Wertungsklasse Jugend sicherte sich Karin Schnabel den Sieg, Helga Jagersberger siegte bei den Damen. In der Klasse Senioren III konnte Franz Ahrer den Siegerpokal entgegennehmen. Oberschützenmeister Karl Landl übergab den vier Gewinnern formschöne Pokale und gratulierte ihnen zum Sieg.