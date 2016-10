Das Skigebiet Königsberg war bis zuletzt überwiegend als Wintersportdestination bekannt. Dies wird sich nach der Eröffnung des Bikeparks am Samstag nun rasch ändern. Dort können Mountainbiker auf einer Strecke von 3,5 Kilometern rund 60 verschiedene Hindernisse bewältigen.

Den Anstoß zum Bikepark gaben die Königsberggesellschafter Peter Jagersberger und Herbert Zebenholzer. Für die Planung des Projekts, das von der Wirtschaftsagentur Ecoplus unterstützt wird, holten Jagersberger und Zebenholzer Spezialisten der Branche nach Hollenstein. Ob Downhill oder Freeride, der neue Bikepark präsentiert sich als Ergebnis einer fachkundig unterstützten Entwicklung. Kürzlich wurde nun die Umsetzung des ersten Abschnittes abgeschlossen. Am Wochenende ging es mit den ersten Fahrten und einer Teileröffnung los – die Mountainbiker standen Schlange.

Der Königsberg lockt nun mit einem attraktiven Park für Downhill- und Freeride-Mountainbiker. Eine erste beeindruckende Kostprobe wurde am Samstag im Zuge der Eröffnung des ersten Teilstückes gegeben. | Markus Huebmer

Der Königsberg geht mit der Möglichkeit zum Personen- und Fahrradtransport am Schlepplift mit einer Weltneuheit in die Zukunft. Dabei handelt es sich um eine neuartige Anhängevorrichtung, die es ermöglicht, am Mountainbike sitzend den Schlepplift zu benützen. Diese Innovation präsentierten die Gesellschafter am Wochenende im Zuge der Teileröffnung des Bikeparks. Bei dieser zeigte sich Geschäftsführer Herbert Zebenholzer sichtlich stolz: „Die Strecken sind so angelegt, dass sie Anfänger genauso wie Profis benutzen können. Wir hatten hier die Besten der Branche zum Bau vor Ort, die wirklich eine tolle Strecke in die Landschaft zauberten.“

Am Königsberg wird so auf Sommer- wie Wintertourismus gleichermaßen gesetzt. Angebote für jede Jahreszeit sollen dort zur Verfügung stehen. Der Bikepark ermöglicht nun auch bei schneearmen Wintermonaten einen Betrieb der Liftanlage. Das Liftpersonal unter Betriebsleiter Karl Schnabler wurde mittlerweile auf 2,5 Arbeitsplätze aufgestockt. Ab Frühjahr 2017 wird das Team nochmals um eine Person erweitert. Für die kommende Wintersportsaison sehen sich die Geschäftspartner gerüstet: „Sollten wir die gleiche Wettersituation wie im vergangenen Winter haben, können wir auf Lift 4 und 5 auf den beschneiten Pisten Skifahren und auf Lift 1 den Mountainbikebetrieb aufnehmen.“

Markus Huebmer

Das Skigebiet wurde zum „Erlebnisraum Königsberg“ weiterentwickelt. Zu diesem Raum zählt neben den Wintersportangeboten und der Anlage für Mountainbiker außerdem auch ein Kräutergarten, der zu Fuß vom Parkplatz aus erreichbar ist. Der Garten soll demnächst über einen neuen Aufgangsweg erschlossen werden.

Die weiteren Ausbauschritte des Bikeparks werden im nächsten Jahr folgen. Im Frühjahr wird die Freeride-Strecke um noch knapp einen Kilometer verlängert und auch die Downhill-Strecke wird erweitert. Bei der Talstation des Lifts 1 entsteht im März ein Bikeshop mit Service und Verleih, einem Kassenbereich und einer Lounge. Zudem sind ein Bikewaschplatz und Campingmöglichkeiten am Königsberg vorgesehen.