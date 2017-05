An exakt derselben Stelle wie am 14. April ereignete sich am Montag, 1. Mai, auf der Hollensteiner Straße am Saurüssel ein neuerlicher Motorradunfall.

Eine Bikerin kam gegen 15.45 Uhr in derselben Kurve wie der Biker vor gut zwei Wochen zu Sturz und rutschte an der exakt selben Stelle ebenfalls unter der Leitschiene hindurch. Das Motorrad schlitterte einige Meter den Hang hinunter, wo die Lenkerin verletzt zu liegen kam. Sie wurde von der Rettung versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Freiwilligen Feuerwehren Hollenstein und Weyer bargen das Motorrad und rückten nach rund einer halben Stunde wieder ein.