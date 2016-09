Mit Kreislaufproblemen und Krämpfen hatte ein 61-Jähriger aus Bruck an der Mur am Donnerstag der Vorwoche bei einer Mountainbike-Tour auf dem Königsberg in Hollenstein zu kämpfen. Der Mann war gegen 13 Uhr mit einer Gruppe weiterer Mountainbiker zwischen den Almen Siebenhütte und Kitzhütte auf einem Wanderweg unterwegs, als er die Weiterfahrt abbrechen musste.

Seine Sport-Kameraden reagierten vorbildlich und setzten einen Notruf ab, woraufhin die Bergrettung Hollenstein mit drei Rettern und das Rote Kreuz mit drei Sanitätern auf die in 1.330 Meter Höhe gelegene Daucheralm ausrückte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte Bergretter und Halter Max Schauer bereits die Erstversorgung des Patienten vorgenommen. Der 61-Jährige war gerade ins Rettungsauto eingebracht worden, als die nächste Alarmierung bei den Bergrettern einging. Auf der Kitzhüttenalm hatte sich ein Schüler mit einem Stein den rechten Ring- und Mittelfinger gequetscht.

Die Einsatzkräfte versorgten die Verletzung des Jugendlichen und transportierten ihn gemeinsam mit dem erschöpften Mountainbiker ins Tal und weiter ins Landesklinikum Waidhofen. Beide konnten nach ambulanter Versorgung das Krankenhaus wieder verlassen.