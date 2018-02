Immer wieder beschäftigen sich Wirtschaftsingenieure im Zuge ihrer Diplomarbeiten intensiv mit Gesundheitsthemen. 2015 erhielt eine Diplomarbeit den Mostviertler Innovationspreis für die Entwicklung einer Gaumenschraube zum Einsetzen von Distraktoren, 2017 wurde die Diplomarbeit „Mitwachsende Armprothese“ als „Jugend Innovativ“-Bundessieger ausgezeichnet, und auch heuer sind wieder zwei Diplomarbeiten aus Bereichen der Gesundheitstechnik.

Vorrichtung zum Biegen von Metallimplantaten

Das Diplomarbeitsteam um Stefan Kunert, Heinrich Ecker und Lukas Stiftner entwickelt eine Vorrichtung zum Biegen von Metallimplantaten. Bei der Osteosynthese, der Knochenreposition mittels Metallimplantaten wie Marknägeln oder Osteosyntheseplatten, muss der Chirurg Anpassungen bezüglich der Form der Implantatplatten und deren Lagefixierung während der Operation vornehmen. Die derzeit am Markt befindlichen Umformwerkzeuge erfordern einen großen Kraftaufwand und ergeben zum Teil unzureichende Ergebnisse.

Ziel der drei angehenden Wirtschaftsingenieure ist es, eine chirurgische Schränkanlage zu entwickeln, mit deren Hilfe eine einfache und sichere Verformung der Metallimplantate gewährleistet ist. Die Diplomarbeit stützt sich auf mechanische Berechnungen, kombiniert mit Wissen um Werkstoffe und Fertigungstechnik.

Patrick Arrer und Peter Schöllhammer optimieren in einer zweiten Diplomarbeit für das Unternehmen Molecular Devices GmbH einen bestehenden Gasmischer. Mit diesem Gerät kann man die Bedingungen im Körper als Gasumgebung simulieren und so das Wachstum von Zellkulturen im menschlichen Körper untersuchen. Dazu werden Kohlendioxid, Sauerstoff und Stickstoff in einem klar definierten Verhältnis gemischt.