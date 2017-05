Bereits zum vierten Mal bekam die HTL Waidhofen den Titel „Innovativste Schule Niederösterreichs“ verliehen. Dieser wird im Rahmen des bundesweit durchgeführten Schülerwettbewerbs „Jugend Innovativ“ im Auftrag des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und des Bundesministeriums für Bildung vergeben.

Aus rund 460 Teams von Schulen aus ganz Österreich werden dabei in einem Halbfinale die jeweiligen Landessieger ermittelt. Diese werden im Bundesfinale in den verschiedenen Kategorien, wie z.B. Engineering oder Design, um den Gesamtsieg rittern.

Die HTL Waidhofen konnte heuer gleich vier Schülerteams ins Halbfinale bringen. Drei davon konnten sich für den Einzug ins Bundesfinale qualifizieren. Das ist die Hälfte aller niederösterreichischen Teams, womit der Titel „Innovativste Schule“ klar an die Waidhofner Technikerschmiede ging.

So siegte die „Mitwachsende Armprothese“ von Dominik Ballwein und Samuel Lehner in der Kategorie Design, während in der Kategorie Engineering der „Chess Robot“ von Martin Datzberger und Michael Kendler sowie das „Space Pen Presentation Kit“ von Sebastian Space, Julian Daurer und Klaus Ulrich die Nase vorne hatten. Die Halbfinalsieger freuen sich schon darauf, ihre Projektidee beim Bundesfinale in Wien vorzustellen. Um die Fachjury dabei zu überzeugen, wird nun noch einiges an Arbeit in das Feintuning der Projekte gesteckt.