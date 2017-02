Vor Kurzem fand im NÖ Landhaus in St. Pölten der feierliche Abschluss des bereits siebenten Ideenwettbewerbs der NÖ Dorf- und Stadterneuerung statt. Aus insgesamt 88 eingereichten Projekten wurden von einer Expertenjury 38 Sieger in drei Kategorien und zwei Sonderkategorien ausgewählt.

Die Stadt Waidhofen fand sich dabei ebenfalls unter den glücklichen Gewinnern. Für die geplante Erweiterung des bereits erfolgreich angelaufenen Projekts „kost.bares Waidhofen“ auf die Gebiete Krautberg und Zell wurde die Stadt Waidhofen in der Sonderkategorie „Interkulturelles gemeinschaftliches Gärtnern“ von „Natur im Garten“ ausgezeichnet.

„Der Sonderpreis ,interkulturelles gemeinschaftliches Gärtnern‘ von ,Natur im Garten‘ gilt jenen Projekten, die das Gärtnern als generationenübergreifendes und kulturverbindendes Element in unserer Gesellschaft fördern. Denn der Garten ist ein Ort der Kommunikation und Interaktion“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner, die an das Waidhofner Siegerprojekt einen Finanzierungsscheck über 5.000 Euro überreichte, der dabei helfen soll, das Geplante in die Tat umzusetzen.

Neue Gärten als Ort der Kommunikation

Das Projekt „kost.bares Waidhofen“ wurde bereits im Jahr 2015 ins Leben gerufen und stellt allen Waidhofnern kleine Gärten und Anbauflächen in der Innenstadt zur Verfügung. Diese Flächen können von den Bürgern selbst bewirtschaftet werden und das Gepflanzte darf im Anschluss daran für den Eigenbedarf geerntet werden.

Ein Bürgergarten dieser Art soll nun auch auf der Zell und am Krautberg entstehen. Hier sollen ebenfalls Flächen zum privaten Gärtnern angeboten werden, wobei der Schwerpunkt auf Kommunikation gelegt werden soll.

Die geplanten Flächen werden nur mit Steinen eingefriedet. Als zentraler Kommunikationsplatz soll eine Grillstelle mit Gerätehütte entstehen. Alle Gartennutzer müssen sich, gemäß den Standards von „Natur im Garten“ dazu verpflichten, in diesem Bürgergarten pestizidfrei, ohne chemischen Dünger und ohne Torf zu arbeiten.

"Ideen sind Zukunftsrohstoff unseres Landes"

Die Errichtungsarbeiten sollen vom Städtischen Bauhof, vom Verein J.O.B sowie von Asylwerbern und Freiwilligen durchgeführt werden.

„Das Besondere an diesem Ideenwettbewerb ist, dass er die Vitalität und die Kreativität der Menschen in Niederösterreich aufzeigt. Diese Ideen sind Zukunftsideen und damit der Zukunftsrohstoff unseres Landes“, würdigte Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner das Engagement der teilnehmenden Gemeinden Kleinregionen, Dorferneuerungsvereine und Jugendgruppen.