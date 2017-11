Einen Brief an Bürgermeister Werner Krammer, in dem sie Müll im Wald in der Nähe des Eichenweges beklagten, verfassten kürzlich drei Mädchen vom Eichenweg. Katharina Lugmayr, Katharina Six und Hannah Altermüller schlugen vor, ein Schild zu kreieren, das die Menschen dazu anhalten soll, ihren Müll wieder mit nach Hause zu nehmen.

Dass Müll im Wald zurückgelassen wird, ist ein Problem, mit dem Förster Georg Brenn immer wieder konfrontiert ist. Er ist sich sicher: „Es muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Müll im Wald einfach nichts verloren hat. Auch keine Mistkübel. Der Wald ist ein Naturschauplatz und das soll auch so bleiben.“

Waidhofner Illustrator gestaltete Schild

Gemeinsam wurde über das Aussehen des Schildes nachgedacht, zu dem die Kinder auch einen Vorschlag in ihrem Brief hatten. Der Waidhofner Illustrator Matthias Auer wurde daraufhin gebeten, eine aussagekräftige Illustration dafür zu gestalten. Gesagt, getan. Kürzlich wurde das Schild nun von Förster Brenn und Bürgermeister Krammer gemeinsam mit den Mädchen im Wald aufgestellt.

Das Schild wurde auch gleich mit dem neuen „Mitgestalten“-Sticker der Stadt versehen. „Ihr habt euer Waidhofen mitgestaltet, dafür danke ich euch“, sagte Krammer, der von den Mädchen zu Muffins eingeladen wurde, die sie selbst gebacken hatten.