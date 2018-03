Insgesamt haben 3.571 Haiku-Autoren, auch „Haijin“ genannt, aus 24 Ländern ihre Arbeiten beim siebten Internationalen Foto-Haiku-Wettbewerb von Setouchi Matsuyama in Japan eingereicht. Die Opponitzerin Sonja Raab konnte unter 1.484 Teilnehmern in der Kategorie „Foto-Haiku in Englisch“ mit ihrem Beitrag hervorstechen. Sie erreichte den 24. Platz. Ihr Haiku wurde nun auf der japanischen Wettbewerbsseite veröffentlicht.

Die Opponitzerin beschäftigt sich nun mittlerweile seit Jahren mit dieser japanischen Form von Kurzgedichten. Sie ist Mitglied der österreichischen und der deutschen Haikugesellschaft, betreut die Gruppen „haiku-like“ und „Haiku-Bühne“ auf Facebook und ist auch immer wieder als Jurorin bei Haikuwettbewerben im Einsatz.