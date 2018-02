Matthias Plankenbichler: In diesem einen Jahr war ich mindestens einmal in allen Ausschüssen, daneben noch in diversen Arbeitskreissitzungen oder dem Stadterneuerungsbeirat. Das war am Anfang schon viel, aber nach einiger Zeit bekommt man ein Gespür dafür, was Priorität hat. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, wie das funktioniert, das abgesteckt und bei bestimmten Themen meinen Input gegeben.

Wie ist die Zusammenarbeit mit den politischen Mitbewerbern?

Plankenbichler: Mit der Liste FUFU und der SPÖ ist die Zusammenarbeit gut. Da gibt es auch politisch die meisten Überschneidungen. Mit der WVP habe ich keine Überschneidungen oder nur sehr, sehr wenige. Auch mit der FPÖ nicht und auch wenige mit der UWG.

Dabei haben Sie in einer der letzten Gemeinderatssitzungen damit aufhorchen lassen, dass Sie und FPÖ-Mandatar Karl-Heinz Knoll mittlerweile Freunde sind.

Plankenbichler: Karl-Heinz Knoll als Person ist mein Freund, dazu stehe ich, aber dann sind wir auch schon fertig. Er ist mein direkter Sitznachbar und hat mir gezeigt, wie manches läuft, aber seine Ideologie als Politiker wird mir immer fremd bleiben.

Wird in Waidhofen daran gearbeitet, wieder ein größeres Grünen-Team zu formieren oder gibt es momentan nur Sie als Einzelkämpfer?

Plankenbichler: Nach dem einen Jahr bin ich immer noch Einzelkämpfer. Mit Anna Sengschmid- Zambal und Erich Abfalter habe ich schon Kontakt und bei ganz wichtigen Themen, etwa der Forsteralm, habe ich die Parteikollegen gefragt, was sie davon halten. Grundsätzlich ist aber jeder, der mitmachen will, eingeladen, sich bei mir zu melden.

Wie schaut es mit Unterstützung von der Bezirkspartei aus?

Plankenbichler: Man trifft sich einmal im Monat, um zu schauen, was sich tut, und da tauscht man sich aus. Aber ich bekomme keine Vorgaben. Ich kann nach meinen politischen Anschauungen handeln, die zu 99 Prozent mit den Grünen übereinstimmen.

In Waidhofen haben die Grünen durch die Liste FUFU auch einen starken politischen Mitbewerber, der sicher Wähler abzieht. Wie grenzen Sie sich hier ab?

Plankenbichler: Die Liste FUFU ist für mich die Kontrollpartei und das Gewissen der Stadt. Ich sehe mich nicht als Kontrollpartei, sondern ich möchte etwas schaffen oder zumindest, soweit es geht, Impulse setzen. Außerdem haben wir nicht nur Übereinstimmungen. Die Liste FUFU will im Budget Einsparungen beim Personal, ich will mehr Geld für das Personal. Das unterscheidet mich auch von allen anderen Parteien.

Ihre Wortmeldung in der Budgetsitzung war demnach nicht sarkastisch gemeint?

Plankenbichler: Nein, ich will wirklich, dass das Personal mehr bekommt. Kindergartenhelfer innen zum Beispiel sollen mehr verdienen. Ebenso die Bauhofmitarbeiter, die Tag und Nacht im Einsatz sind.

Sie haben damals aber auch von der Propagandamaschinerie des Bürgermeisters gesprochen.

Plankenbichler: Ja, wenn der Bürgermeister diese Maschinerie als wichtig empfindet, dann soll er sie haben. Ich finde das nicht so wichtig. Aber bitte, die sind auch am Limit und haben mehr Geld verdient.

Die Stadtfinanzen sind doch ein recht komplexes Thema. Wie geht es Ihnen damit? Sie haben ja gegen das Budget 2018 gestimmt.

Plankenbichler: Man kommt da schon rein. Der Hauptgrund, warum ich gegen das Budget gestimmt habe, waren die Bedarfszuweisungen. Die nimmt man ins Budget rein, ohne dass man weiß, was man kriegt. Das kann man einfach nicht machen.

Sie haben gegen die Anschaffung von Radarmessgeräten durch die Stadt gestimmt. Glauben Sie nicht, dass man in Waidhofen ein Problem mit Temposündern hat und durch verstärkte Geschwindigkeitsmessungen der motorisierte Verkehr sogar reduziert werden könnte?

Plankenbichler: Nein, aus dem folgenden Grund: In einer ländlichen Region wie dieser sind wir auf das Auto angewiesen. Ich merke das selbst jeden Tag. In den umliegenden Ortschaften ist es noch schwieriger, mit öffentlichen Verkehrsmitteln rauszukommen. Geschwindigkeitsmessungen bei Schulen und Kindergärten finde ich schon sinnvoll, aber nicht generell. Wenn wer auf der Zell statt 30 km/h 40 km/h fährt und gestraft wird, dann ist das Abzocke.

Kurze Wege werden in Waidhofen aber viel zu oft mit dem Auto gefahren. Auf der Zell wird der 30er nur selten eingehalten und ein Schulweg verläuft ja nicht nur vor der Schule. Glauben Sie nicht, dass es rigoroserer Maßnahmen bedarf, um hier etwas zu ändern?

Plankenbichler: Strafen sind für mich der falsche Weg. Diese Radarmessgeräte wurden nur angeschafft, um das Budget zu sanieren. Die Temposünder werden deswegen nicht weniger.

Aber wenn der 30er strikt eingehalten werden muss, sehen die Leute vielleicht, dass sie mit dem Fahrrad genau so schnell sind und lassen das Auto stehen.

Plankenbichler: Das braucht, glaube ich, noch länger. Bei uns ist das Auto die heilige Kuh und solange es hier kein Umdenken gibt, wird sich nichts ändern, auch durch Strafen nicht.

Sie haben sich dafür eingesetzt, dass sich die Stadt am Crowd funding für den Bertholdsaal beteiligt. Das hat sie dann letztlich auch gemacht, wenn auch nicht mit dem vorgeschlagenen Betrag. Ein kleiner Erfolg für Sie?

Plankenbichler: Mein einziger Erfolg bis jetzt. Ja, das hat mich schon gefreut. Es wurde zwar nicht der Betrag gespendet, den ich gefordert habe, aber man muss ja hoch ansetzen.

Die Crowdfunding-Beteiligung bei der Forsteralm haben Sie hingegen abgelehnt. Warum?

Plankenbichler: Der Klimawandel schreitet unaufhaltsam voran und wird die Forsteralm auf kurz oder lang umbringen, weil das Skigebiet einfach zu niedrig liegt. Außerdem bringt eine künstliche Schneedecke einen massiven Wasserverbrauch mit sich. Dieses Steuergeld hätte man für etwas Vernünftiges im Sozial- oder Kulturbereich ausgeben können.

Sie haben im Gemeinderat mehrmals gegen Aufschließungsprojekte im ländlichen Raum gestimmt. Sind Sie da grundsätzlich dagegen?

Plankenbichler: Es geht leider nicht, dass sich jeder sein Traumhaus im Grünen bauen kann. Wenn wir immer mehr zubetonieren, wird es irgendwann keine grüne Wiese mehr geben. Es gehören Konzepte her, damit man die Leute in die Stadt oder die Ortschaften bekommt.

Ein Kernthema Ihres Wahlkampfs waren günstige Wohnungen für junge Leute. Sehen Sie die Stadt hier auf dem richtigen Weg?

Plankenbichler: Nein, hier wird nichts gemacht. Es wird weitergemacht wie bisher. Es werden nur Eigentums- oder Genossenschaftswohnungen geschaffen.

Für Verwunderung im Wahlkampf hat der Aufzug auf den Rabenberg gesorgt. Forcieren Sie das weiter?

Plankenbichler: Nein. Das war eine Idee von meinem Vorgänger. Ich werde diesen Lift als Fraktionsvorsitzender nie zum Thema machen. Da haben wir 10.000 andere Sachen, die wichtiger sind. Erst wenn wir im Eldorado leben und in der Ybbs Wein fließt, wird es diesen Lift geben.