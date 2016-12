Anfang Dezember lud der Windhager Seniorenbund zur Jahreshauptversammlung zum Windhagerwirt. Obmann Franz Grabschopf konnte dazu zahlreiche Besucher, darunter auch Vizebürgermeister Mario Wührer, Bezirksobmann Johann Brandstetter, Teilbezirksobmann Siegfried Hampölz und Gemeinderat Manfred Haselsteiner, begrüßen.

Nach dem Bericht des Obmanns legte Kassier Johann Hintsteiner den Finanzbericht des letzten Jahres dar, der durchaus positiv ausfiel. Schriftführerin Paula Lagler berichtete von den Aktivitäten der Senioren des vergangenen Jahres.

Bei den Neuwahlen des Vorstands wurde Franz Grabenschopf als Obmann bestätigt. Sein Stellvertreter für die kommenden vier Jahre wird Anton Bösendorfer sein. Kassier bleibt Johann Hintsteiner, seine Stellvertreterin Rosemarie Aigner. Auch Schriftführerin Paula Lagler wurde wieder in ihr Amt gewählt, ihre Stellvertreterin ist Christine Grabschopf. Als Kassaprüfer wurden Rudolf Blamauer, Ernst Schwein und erstmals auch Leopold Schatz in den Vorstand gewählt.

Im Zuge der Jahreshauptversammlung konnte Bezirksobmann Johann Brandstetter insgesamt sieben Ehrenzeichen in Bronze, zwei in Silber sowie ein Ehrenzeichen in Gold für besondere Verdienste an die Mitglieder des Seniorenbunds verleihen.