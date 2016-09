Vor 30 Jahren errichteten die Windhager Jäger eine Hubertuskapelle am westlichen Dorfeingang. Am Sonntag zelebrierte Pater Franz Hörmann bei der Kapelle eine Festmesse, die von den Windhager Jagdhornbläsern mit der „Windhager Jägermesse“ von Hermann Maderthaner sen. musikalisch gestaltet wurde. Dankesworte gab es von Jagdleiter Josef Wagner für Maria Wagner sowie für Ernst Roseneder, Simone Ecker und Johannes Wagner. Bei Frühschoppenmusik mit der Windhager Tanzlmusi wurde das 30-jährige Bestehen der Windhager Hubertuskapelle bis in die Abendstunden gefeiert.