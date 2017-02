Ein vielfältiges, buntes Konzertprogramm hat der Chor der Pfarre für den Samstag, 4. März, zusammengestellt. Um 20 Uhr begeht man das Jubiläum des 40-jährigen Bestehens in der Aula der NÖ Mittelschule. Unter dem Motto „Wie die Alten sungen …“ versprechen nicht nur die 33 Sänger, sondern auch singende und musizierende Überraschungsgäste einen unterhaltsamen Abend. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit vielen Gästen und Freunden in einem vollen Haus zu musizieren“, so Chorleiterin Brigitta Helm.