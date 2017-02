Kinder sind bei Christian Schlögelhofer am gleichnamigen Pferdehof in Allhartsberg immer willkommen. Das spürt man, sobald man Reitstall, Turnierplatz oder Reithalle betritt. Nicht nur unter den Reitern, die hier ihre Ausbildung machen sind immer mehr Jugendliche anzutreffen, auch am Montag und Donnerstag beim Kindernachmittag tummeln sich die jungen Gäste jeweils von 14 bis 17 Uhr – darunter stets auch Schlögelhofers Tochter Miriam.

„Der neueste Hit am Pferdehof ist Bobjöring“, verrät der Pferdehofbetreiber. Dabei werden Kinderbobs von Pferden oder Kutschen in Schlepptau genommen, in sicherer Taulänge und unter leicht trennbarer Verbindung versteht sich. „Der heurige Winter kommt uns dabei natürlich sehr entgegen“, so Schlögelhofer.

Wie die Pferde selbst auf die Kälte reagieren? „Manche Pferde, die bei Sommertemperaturen relativ träge sind, entwickeln erst bei entsprechender Kälte besonderes Temperament“, weiß der Pferdehofbesitzer. Die Kinder können sich jedenfalls vom Jöring gar nicht genug bekommen.