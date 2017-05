Drei Tage lang wird das Schloss Rothschild heuer wieder zum Unicampus, wenn von 4. bis 6. Juli die zweite Auflage des KinderUNIversums in Waidhofen über die Bühne geht. 185 Jungforscher zwischen fünf und zwölf Jahren waren im vergangenen Jahr inskribiert. Um die Neugierde der Kinder zu stillen, habe man das Angebot nun um einen Tag verlängert und für 13- und 14-Jährige ausgeweitet, so Bürgermeister Werner Krammer.

Rund 80 Kurse für Jungforscher

Rund 80 Kurse werden nun angeboten. Schauplatz ist großteils das Schloss Rothschild, Workshops finden aber auch in den Schulen und Betrieben der Region sowie in der freien Natur statt. Der Bioladen und der Schlosswirt werden wieder zur Unimensa. Für den kleinen Hunger zwischendurch wird von Schlosswirt Anderas Plappert im Schlosshof ein Studentencafé eingerichtet.

„Das KinderUNIversum ist ein Angebot für die gesamte Region“, sagt Kuratorin Gudrun Schindler-Rainbauer. „Wir hoffen auf 200 bis 220 Kinder.“ Auf die Nachwuchswissenschaftler wartet wieder ein spannendes Vorlesungsverzeichnis. An den vier Fakultäten „Technik & Handwerk“, „Architektur & Geschichte“, „Natur & Umwelt“ sowie „Kunst & Kultur“ geben Dozenten aus dem universitären Bereich sowie überregionale und regionale Experten ihr Wissen an die Kinder weiter.

Games programmieren und Livesprengung

Computerspiele und Roboter programmieren, Papier schöpfen, Musikinstrumente aus Müll basteln oder sich auf die Spuren von Außerirdischen begeben – das sind nur Auszüge aus dem breit gefächerten Kursangebot, aus dem die jungen Studenten wählen können. Auch eine Campuszeitung wird es wieder geben. Eine ganz spezielle Exkursion bietet Generalsponsor voestalpine Precision Strip mit einer Fahrt zu einer Livesprengung am Erzberg an.

Damit auch ja richtiges Campusfeeling aufkommt, wird am zweiten Tag eine Studentendisco im Rothschildschloss stattfinden. Für eine Studiengebühr von 20 Euro können die Kinder so viele Kurse belegen, wie sie wollen. Dazu gibt es einen Studentenausweis, ein T-Shirt und ein Diplomzeugnis. Dieses wird am letzten Tag bei einer feierlichen Sponsionsfeier im Schlosshof übergeben.

Doch nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene hält das KinderUNIversum Angebote bereit. So warten auf sie in diesen drei Tagen ein Vortrag von Bionik-Forscherin Ille C. Gebetshuber (4. Juli), ein Kochkurs zum Thema Picknick mit Christa Hochpöchler (5. Juli) und eine Zeitreise durch das Schloss Rothschild (5. Juli).

Nächstes Jahr wolle man das Angebot auch örtlich ausweiten, kündigt Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger an. Ein zweiter KinderUNIversum-Standort an der Eisenstraße sei geplant.

Das Vorlesungsverzeichnis ist unter www.kinderuniversum.at bereits ersichtlich. Ab 15. Mai kann man sich anmelden.