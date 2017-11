Als „Fräulein Basswunder“ war Kinga Głyk angekündigt worden. Was sie am Samstag zum Abschluss des heurigen Klangraums im Herbst auf die Bühne brachte, begeisterte die 300 Gäste in der duomet-Lagerhalle jedenfalls restlos.

Als einzige Frontfrau einer Jazzband in ihrer polnischen Heimat hat die knapp 20-Jährige längst gelernt, wie man sich behaupten kann. Mit natürlicher Leichtigkeit fegt sie über ihr Gitarrengriffbrett, impulsiv setzt sie sich in Szene. An ihrer Seite: Vater Irek Głyk am Schlagwerk, den sie als „Daddy“ apostrophiert und damit selbst clever in die Teenagerrolle schlüpft.

Mit Rafał Stepien hat sie einen virtuosen Pianisten für ihr Trio verpflichtet, der seine Improvisationen intelligent anlegt und den Ball geschickt zum Schlagwerker spielt, der schweißtreibend seine Soli hämmert. Jazz-Funk at its best, könnte man urteilen, eine außergewöhnliche Schlusssequenz des Klangraums von Thomas Bieber, jedenfalls ein „Głyksfall“ sozusagen.

Wohin die Reise mit Kinga geht, kann man ermessen, wenn man weiß, dass für das darauffolgende sonntägliche Konzert im Wiener Jazz-Tempel Porgy and Bess schon seit Wochen keine Sitzplatzkarten mehr zu bekommen waren. Man darf auf den nächsten Klangraum gespannt sein.