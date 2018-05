Wie gerne wüsste man den Namen von Beethovens „unsterblicher Geliebter“. Sie klingt einzig in seinen Werken und auch die selten gespielte Klaviersonate op. 78 erzählt von ihr. Nun widmen sich die beiden ungarischen Virtuosen István Várdai (Violoncello) und Zoltán Fejérvári (Klavier) im Waidhofner Klangraum Beethovens großer Liebe. Die beiden Musiker bringen Beethovens Sonate Nr. 24 in Fis-Dur op. 78 sowie Werke nach Mozarts „Zauberflöte“ und Emotionales von Dmitri Schostakowitsch, Sergei Rachmaninoff und Manuel De Falla auf die Bühne.

Cellist István Várdai ist Preisträger vieler internationaler Wettbewerbe, zuletzt wurde er mit dem ersten Preis des ARD-Wettbewerbs ausgezeichnet. Erst kürzlich, nach zweijährigem Findungsprozess, wurde bekannt, dass der 31-jährige Várdai die Professur des 2016 verstorbenen Cellosolisten Heinrich Schiff an der Wiener Musikuniversität übernehmen wird.

Gemeinsam mit Várdai wird auch der Pianist Zoltán Fejérvári zu hören sein. | NOEN, Balazs Borocz

Várdais Partner in Waidhofen ist der Pianist Zoltán Fejérvári. Fejérvár ist Stipendiat des Borletti-Buitoni-Trust und Gewinner des ersten Preises bei der renommierten Montréal International Music Competition. Er gibt regelmäßig Klavierabende in den bedeutendsten Häusern in Europa und den Vereinigten Staaten.

Für alle, die mehr über den geheimnisumwitterten Brief Beethovens wissen wollen, gibt Gustav Danzinger vom Kultursender Ö1 um 17.15 Uhr im Trauungssaal des Schlosses eine Einführung in das Programm.

Termine & Karten

„Unsterbliche Geliebte“ – István Várdai (Violoncello), Zoltán Fejérvári (Klavier): Sonntag, 20. Mai, 18 Uhr, Kristallsaal

Karten : Ö-Ticket, NÖN-Ticketshop, Tourismusbüro Waidhofen

