Vor Kurzem fand im Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten die neunte NÖ Selbsthilfe-Landeskonferenz statt. Dabei wurden sowohl Selbsthilfegruppen als auch Landeskliniken vor den Vorhang geholt und geehrt. Wesentlich für die Selbsthilfegruppen ist die Zusammenarbeit mit den NÖ Universitäts- und Landeskliniken, weshalb vom Dachverband das Gütesiegel „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ ins Leben gerufen wurde. Auch das Landesklinikum Waidhofen kann sich über ein derartiges Zertifikat freuen.

In regelmäßigen Abständen befragt der Selbsthilfe-Dachverband Leiter von Selbsthilfegruppen sowie -partner, wie die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Landeskliniken funktioniert. Falls die Rückmeldungen positiv ausfallen, wird dem Klinikum erneut das Selbsthilfe-Gütesiegel verliehen. Bei der kürzlich durchgeführten Befragung zeigten sich die Selbsthilfegruppen mit der Zusammenarbeit mit dem Klinikum Waidhofen sehr zufrieden, weshalb dem Krankenhaus eine „RE-Zertifizierungsurkunde“ überreicht wurde. Diese Urkunde zeichnet das Spital für weitere fünf Jahre als „selbsthilfefreundlich“ aus.

Platz zwei geht an Klinikum Waidhofen

Doch nicht nur die Selbsthilfegruppen, sondern auch die Patienten stellten dem Krankenhaus ein äußerst gutes Zeugnis aus. Bei der Patientenumfrage der Landeskliniken-Holding, die in den vergangenen drei Monaten in ganz NÖ durchgeführt wurde, erreichte Waidhofen insgesamt 94,48 Punkte und somit den zweiten Platz in der Kategorie „Landeskliniken unter 300 Betten“. Mit diesem Punktewert liegt Waidhofen klar über dem NÖ Durchschnitt von 92,32 von 100 Punkten. Besonders zufrieden zeigten sich die Patienten mit den Ärzten und dem Pflegepersonal.