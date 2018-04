Dass eine Gemeinderatsfraktion wirklich dichthalten kann, das bewies die Ybbsitzer ÖVP in den vergangenen Wochen. Denn als Langzeit-Bürgermeister Josef Hofmarcher und Vizebürgermeister Anton Pechhacker am Ende der Gemeinderatssitzung am Montag bekannt gaben, im Herbst gemeinsam die politische Bühne zu verlassen, war den Oppositionspolitikern die blanke Überraschung ins Gesicht geschrieben.

Als Grund für ihre gemeinsame Entscheidung nannten Hofmarcher und Pechhacker ihr Alter.

Wer den beiden erfahrenen Gemeindepolitikern nachfolgen soll, ist – glaubt man den Beteuerungen der beiden – völlig offen.