Um die Geschwindigkeitsproblematik auf Waidhofens Straßen in den Griff zu bekommen, werden Temposünder seit Mai dieses Jahres nun bestraft. Und siehe da: Es fließt so viel Geld in die Stadtkasse, dass die Stadt nun ein eigenes Gerät ankauft, um die Radarmessungen noch öfter und noch flexibler durchführen zu können. Beschlossen wurde dies am Montag von WVP und FPÖ, die davon überzeugt sind, dass sich diese Anschaffung bald rechnet. Alle anderen Parteien äußerten Bedenken.

Darüber kann man natürlich diskutieren. Die Einnahmen aus den Strafgeldern beweisen aber, dass offensichtlich viele Autofahrer zu schnell unterwegs sind. Schon klar, Strafen tun weh, aber wenn es nicht weh tut, wird sich leider auch nichts ändern. Im Sinne der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer sowie der Lebensqualität für die Anrainer ist die Ausweitung der Radarmessungen also durchaus zu begrüßen. Der Vorwurf der Abzocke zielt dabei ebenso ins Leere, wie der Vorschlag doch nur in Wohngebieten und vor Schulen zu radern und andernorts ein Auge zuzudrücken, unsinnig ist.