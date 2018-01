Was von diesem Landtagswahlkampf im Ybbstal als erstes in Erinnerung bleibt, ist die Plakatflut, die mit Jänner über die Wähler hereinbrach. Gefühlsmäßig war die Region schon lange nicht mehr so zuplakatiert. Kein Wunder, schließlich mussten die Spitzenkandidaten bekannt gemacht werden.

Auch im Bezirk gehen SPÖ, FPÖ und Grüne am Sonntag mit neuen Gesichtern an der Spitze ins Rennen. Ein sicheres Mandat hat davon aber lediglich Kerstin Suchan-Mayr von der SPÖ. Die FPÖ müsste schon an die 17 Prozent dazugewinnen, damit es Alexander Schnabel in den Landtag schafft und Dominic Hörlezeder hätte zwar über die Landesliste eine Chance, dass die Grünen dazugewinnen scheint aber unwahrscheinlich.

Bei der ÖVP matchen sich die Abgeordneten Michaela Hinterholzer und Anton Kasser mit Werner Krammer, Andreas Pum und Lukas Michlmayr um die derzeit zwei Grundmandate. Ein drittes ist außer Reichweite. Alle ÖVP-Kandidaten haben sich zuletzt ordentlich ins Zeug gelegt, um auf sich aufmerksam zu machen. Ein spannender Wahlsonntag steht also bevor.