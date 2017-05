Bis zu den Sommerferien ist es zwar noch etwas hin, heiß erwartet werden sie von vielen Schülern mit Gewissheit aber schon jetzt. Neun Wochen Sommerferien können dann aber auch ganz schön lange dauern. Mit dem KinderUNIversum schafft Waidhofen da Abhilfe.

Bereits zum zweiten Mal wird das Schloss Rothschild Anfang Juli zum Unicampus und weil dieses Angebot bei seiner Premiere im Vorjahr so gut angenommen wurde, wird es heuer von zwei auf drei Tage ausgeweitet und für ältere Kinder geöffnet. An die 80 Kurse umfasst das Vorlesungsverzeichnis. Kreatives und Musisches findet sich da ebenso, wie spannende Einblicke in die Welt der Physik, der Architektur, der Biologie oder des Journalismus. Doch auch soziales Bewusstsein möchte man vermitteln. So wird unter dem Titel „Stationen einer Flucht“ kindergerecht aufbereitet, was es heißt, seine Heimat verlassen zu müssen.

Mit dem KinderUNIversum hat Waidhofen ein hochwertiges Ferienprogramm im Angebot, das sich sehen lassen kann – für eine Stadt dieser Größe, keine Selbstverständlichkeit.