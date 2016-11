Es gibt natürlich schönere Anlässe, für das zweithöchste Amt in einer Gemeinde gewählt zu werden. Heide Maria Polsterer tritt in die Fußstapfen von Ex-Vizebürgermeisterin Genoveva Leitner, da diese aufgrund einer schweren Krankheit all ihre Ämter zurücklegen musste.

Polsterer übernimmt damit eine große Aufgabe – und das ist heutzutage keineswegs mehr selbstverständlich. Denn auch in der Gemeindepolitik ist es zunehmend schwieriger, Menschen zu finden, die sich überhaupt noch politisch engagieren wollen. Auch auf unterster Ebene, in der eigenen Gemeinde, wird die Angst vor öffentlicher Bloßstellung immer größer. Außerdem kann sich die eigene Welt mit einem Schlag verändern: Da muss man plötzlich Entscheidungen nicht mehr nur in der Familie oder im Beruf verteidigen, sondern hat es plötzlich mit einer ganzen Gemeinde zu tun. Da gibt es auch mal harte Kritik, die an die Substanz geht.

Deshalb kann auch ab und zu die Anerkennung jener Menschen, die sich in der Gemeindepolitik für ihre Mitbürger engagieren, nicht schaden.