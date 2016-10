Ein Bevölkerungswachstum von zehn Prozent und ein Anwachsen der Arbeitsplätze um fünf Prozent bis zum Jahr 2030 sind die zwei großen Ziele, die sich die Stadt Waidhofen vor einem Jahr im Stadterneuerungsleitbild gesetzt hat. Was es braucht, damit diese „Vision 2030“ Realität wird, das wurde nun im Strategiepaper „Wohnen und Arbeiten“ festgehalten.

„Geballte Inhaltsleere“ warf die Liste FUFU in der letzten Gemeinderatssitzung dem Papier vor. Das ist natürlich überzogen, aber Kritik muss man sich schon auch gefallen lassen. Im Papier werden Zukunftsbilder gezeichnet, wie Waidhofen in 14 Jahren aussehen soll. Diese tragen reichlich blumig formulierte Überschriften wie „Buntes Wohnen und Leben“ oder „Freiraum findet Stadt“ und enthalten in ihren Ausführungen doch die eine oder andere Worthülse und Redundanz.

Spannend wird es hingegen, wenn es um die konkreten Ziele und Handlungsansätze geht. Waidhofen hat sich bis zum Jahr 2030 zweifelsohne viel vorgenommen. Letztendlich wird man die Stadtverantwortlichen in 14 Jahren aber an ihren Taten messen.