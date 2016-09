Die Landwirtschaftliche Fachschule Unterleiten soll in den nächsten fünf Jahren an den Standort Hohenlehen verlegt werden. Das ist Teil einer Strukturreform im beruflichen Landesschulwesen, die ÖVP-Bildungslandesrätin Barbara Schwarz letzte Woche bei einer Pressekonferenz präsentierte.

An der LFS Unterleiten ebenso wie in ganz Hollenstein sorgen die Zusammenlegungspläne für Kopfschütteln und Verärgerung. Verständlicherweise. Den Betroffenen über die Medien wissen zu lassen, dass ihr Schulstandort aufgelassen wird, ist doch mehr als befremdlich.

Nachvollziehbar ist die Entscheidung aber generell nicht. Sowohl die LFS Unterleiten als auch die LFS Hohenlehen sind ausgelastet, die Schülerzahlen steigend. Die Zusammenlegung wird also bauliche Maßnahmen in Hohenlehen notwendig machen. Einsparungen sind da wohl eher nicht zu erwarten. Es drängt sich die Vermutung auf, dass man mit dem jetzigen Standort der LFS Unterleiten, der in den letzten Jahren ordentlich auf Vordermann gebracht worden ist, anderes im Sinne hat.