Die Dampflokomotiven im Technischen Museum in Wien locken jährlich Tausende von Besuchern an. Die Dampflok Yv.2 des Clubs 598 steht fern den Blicken der Öffentlichkeit in einem Schuppen beim Waidhofner Hauptbahnhof. Schade, denn sie wäre noch fahrbereit.

Zum 120. Mal jährt sich heuer die Eröffnung der Ybbstalbahn zwischen Waidhofen und Lunz/See. Von der einstigen Schmalspurbahn sind heute nur noch Fragmente erhalten, ein zentrales davon ist das historische Dampfross aus dem Jahre 1896. Der Waidhofner Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, dieses technische Kulturgut zu erhalten und träumt schon seit langem von einem Eisenbahnmuseum. Touristisches Potenzial wäre zweifelsohne gegeben.

Jetzt geht es darum, einen Platz zu finden. Nachdem die NÖVOG den Eisenbahnfreunden nun Aufschub gewährt hat, um die Lok vom Hauptbahnhof zu räumen und die Gemeinde Ybbsitz dem Vorhaben bereits eine Absage erteilt hat, liegt es nun an der Waidhofner Stadtpolitik, gemeinsam mit dem Club 598 eine vernünftige Lösung zu finden. Ein Jahr hat man Zeit.