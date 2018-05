Unmut machte sich zuletzt bei Teilen der Waidhofner Kaufmannschaft über die Glasfaserbaustelle in der Innenstadt breit. Dabei wurde immer wieder beklagt, dass die Unternehmer durch die geringere Zahl an Parkplätzen massive Umsatzeinbußen zu verzeichnen hätten. Dass die Baustelle eine Belastung ist, ist schon klar, aber ob die Parkplätze in der Innenstadt wirklich so entscheidend für den Umsatz eines Unternehmens im Stadtkern sind, darf doch bezweifelt werden. Vielleicht liegt es ja auch am Angebot, warum viele Ybbstaler lieber ins Einkaufszentrum nach Amstetten pilgern als in die Einkaufsstadt.

Der Ansatz, den der neue Zuständige für die Innenstadtbelebung hat, nämlich ein Angebot für die Jugend zu schaffen, ist schon richtig. Das fehlt in Waidhofen völlig. Wahrscheinlich muss man aber weiter gehen und genau jenes Angebot nach Waidhofen bringen, das die Leute nach Amstetten zieht. Damit ist jetzt nicht ein Einkaufszentrum gemeint, aber doch jene großen Handelsketten herzulocken, die Zugpferde sind. Die Nische würde davon profitieren.