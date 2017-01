Mit der Vorverlegung des Wahltermins wollte Bürgermeister Werner Krammer den Wahlkampf so kurz wie möglich halten. Das ist ihm zweifellos gelungen. So hoch die Wogen nach dem WVP-Alleingang anfangs auch gingen, so ruhig und sachlich verlief die folgende Wahlwerbung. Einen Ausreißer bildete freilich die FPÖ-Postille zum Thema Sicherheit.

Überraschungen gab es im Wahlkampf aber auch: der neue Spitzenkandidat der FPÖ etwa oder die Öffnung der SPÖ für Unabhängige. Erwartbar hingegen: die personelle Erneuerung der Grünen. Thematisch standen über die Parteigrenzen hinweg die Bereiche Wohnen, Verkehr und Soziales im Zentrum.

Auf Konfrontationskurs mit der WVP ging zuletzt noch die UWG mit ihrer Forderung nach Einsparungen beim Gemeinderat. Die Bürgermeisterpartei wiederum nahm es gelassen und fokussierte ihren Wahlkampf ganz auf ihren Spitzenkandidaten Werner Krammer.

Der Preis für den kürzesten Wahlkampf gebührt jedoch der Liste FUFU. Deren Wahlkampfauftakt findet am Samstag, einen Tag vor der Wahl, statt.