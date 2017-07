Groß war das Interesse am vergangenen Freitag als der neue Werk- und Denkraum des Vereins Förderband am Waidhofner Bahnhofsareal erstmals seine Pforten öffnete. Mit dem „Sturmfrei“-Raum wollen die Initiatoren einen Platz anbieten, wo man handwerkliche, kreative und künstlerische Ideen in die Tat umsetzen kann.

Dass Bedarf nach einem derartigen Angebot in Waidhofen besteht, beweist der Erfolg der Crowdfunding-Kampagne, über die innerhalb eines Monats mehr als 5.000 Euro zusammenkamen, um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen.

In den letzten Wochen und Monaten haben die Initiatoren den „Sturmfrei“-Raum nun mit viel Herzblut so gestaltet, dass aus einem charmebefreiten Schulungsraum ein Ort zum Werken und Wohlfühlen geworden ist. Es ist schön zu beobachten, wie das Bahnhofsareal immer mehr zu einem kreativen Hotspot Waidhofens wird. Schließlich haben hier in anderen ungenutzten Räumlichkeiten der ÖBB schon seit längerem bildende Künstler ihre Ateliers und Musiker ihre Proberäume eingerichtet.