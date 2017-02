Wie viel eine einzige Wählerstimme wert ist, musste die UWG nun schmerzlich feststellen. Der Bürgerliste fehlt lediglich eine Stimme auf ein zweites Mandat. Die UWG hätte deshalb gerne eine nochmalige Auszählung der Stimmen und erwägt das Wahlergebnis anzufechten – verständlich, angesichts der Tatsache, dass man vor kleinen Fehlern nie gefeit ist.

Überraschend kommt der Abgang von Stadtrat Kurt Hraby. Er scheiterte am Vorzugsstimmenmodell der WVP. Darauf ihn vom Parteivorstand in den Gemeinderat zu hieven, wurde verzichtet. Dadurch wurde das Bauressort frei, dass nun höchstwahrscheinlich Martin Dowalil besetzen wird. Der FUFU-Mandatar hatte zuletzt – noch überzeugt davon, dass Hraby in den Gemeinderat kommt – das Sport- und Kulturressort eingefordert.

Am Sport wäre es wahrscheinlich nicht gescheitert, aber das Kulturressort hätte Bürgermeister Werner Krammer wohl nicht aus der Hand gegeben. Dass es sich bewährt, wenn die Kultur Chefsache ist, hat Landeshauptmann Erwin Pröll 25 Jahre lang auf Landesebene bewiesen.