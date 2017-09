Wie es ausschaut, wenn sich am Hohen Markt etwas tut, konnte man am Samstag sehr schön beobachten. Da wurde eingebettet in Genussmarkt und Flohmarkt zum Schmankerlfrühstück geladen. Künftig werden hier mehrere derartige Veranstaltungen über die Bühne gehen.

Dass es jedoch mehr braucht, um der Fußgängerzone zwischen Unterem Stadtplatz und Graben wieder Leben einzuhauchen, ist den Verantwortlichen klar. So sollen eine Fassadenaktion und ein eigener Mietzuschuss den Stadtteil für Start-ups attraktiv und leistbar machen. Dies wird wohl noch für einige politische Diskussionen sorgen, schließlich muss die Stadt dafür zusätzliches Geld in die Hand nehmen.

Spannend ist der Ansatz, die Leerflächen am Hohen Markt in einem ersten Schritt Vereinen bzw. engagierten Menschen temporär und unentgeltlich zum Bespielen zu überlassen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit aufzuzeigen, welches Potenzial im Stadtteil schlummert – ein Potenzial, das dann vielleicht auch der eine oder andere Jungunternehmer erkennt und zu nutzen weiß.