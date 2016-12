Bis zum 5. Jänner müssen sich die Waidhofner noch gedulden, erst dann werden die Wahlvorschläge der einzelnen Fraktionen für die Gemeinderatswahl im Jänner auf der Amtstafel am Magistrat bekannt gegeben. Die Kleinparteien haben ihre Kandidaten trotzdem schon offenbart. Nur die beiden Großparteien halten sich noch bedeckt.

Was die bislang bekannten Wahlvorschläge betrifft, so gab es bereits die eine oder andere Überraschung. Dass die Grünen mit einem neuen jungen Team an der Spitze antreten werden, war klar. Ob es diesem gelingt, Stimmen von der Liste FUFU, die mit einem bunten, kunst- und kulturaffinen Kandidatenteam ins Rennen geht, zurückzuerobern, wird sich zeigen.

Für Verwunderung sorgte die FPÖ mit dem Austausch eines erfahrenen Gemeinderats auf Listenplatz eins gegen einen Politiknewcomer. Ob dieser Schachzug den erwarteten Zugewinn bringt, bleibt ebenfalls abzuwarten. Ganz ohne Bauernvertreter tritt die UWG nach dem Rückzug von Hubert Buchinger an. Das wird der Bürgerliste wohl Stimmen kosten, wovon die FPÖ profitieren könnte.