Es ist schon ein erhebendes Gefühl, wenn man seinen Blick bei klarem Wetter vom Sonntagberg über das Mostviertel schweifen lässt. Nicht minder erhebend ist der Blick auf die Wallfahrtsbasilika selbst. Nach der nun großteils abgeschlossenen Außenrenovierung erstrahlt die Kirche in neuem Glanz. Nur die Nordfassade ist noch ausständig.

Rund 4,5 Millionen Euro wird die Renovierung insgesamt kosten. Das ist keine Kleinigkeit, die Investition macht sich aber jetzt schon bezahlt. Die Pilger auf den Sonntagberg sind in den letzten Jahren stetig mehr geworden. Das liegt freilich nicht nur an der Renovierung, sondern hängt auch mit einem verstärkten Bedürfnis der Menschen nach spirituellem Ausgleich in einer schnelllebigen Zeit zusammen. Es hat aber auch mit gutem Marketing und innovativem Veranstaltungsmanagement zu tun. Derzeit gibt es kein Wochenende, an dem nicht eine bestimmte Gruppe zur Basilika pilgert. Nach den Volksmusikanten eine Woche zuvor waren am Sonntag die Biker an der Reihe – rund 1.000 kamen. Touristisch ist das alles andere als ein Klacks.