Ausbildung oder Skifahren? Diese Frage stellte sich für Patrick Brachner nie. Der Kematner wollte beides unter einen Hut bringen und schlug dafür den vermutlich schwierigsten Weg ein. Er entschied sich gegen die Nachwuchskaderschmiede TZW und für die HTL und verbaute sich damit eine Karriere beim ÖSV.

Nach Differenzen mit dem Verband und zwei Jahren ohne Rennen ging Brachner ab seinem 18. Lebensjahr für Aserbaidschan an den Start, was ihm Teilnahmen an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ermöglichte. Wie auch aktuell bei den Spielen in Korea.

Und auch dieses letzte Kapitel in Brachners Ski-Karriere fügt sich nahtlos in seinen vor Jahren eingeschlagenen Weg ein. Eigentlich hatte der 26-Jährige im Frühjahr 2017 nach Fertigstellung seines Studiums auch seine Ski-Karriere beendet. Dass er der einzige Athlet Aserbaidschans war, der die Qualifikationskriterien erfüllte, animierte ihn im Dezember kurzfristig zum Rücktritt vom Rücktritt.

Nun galt es Arbeit und Training miteinander zu vereinbaren. Brachner hat auch das geschafft. Ob sich die Mühe ausgezahlt hat, wird sich beim Slalom am Donnerstag zeigen. Brachners Traum wäre die Qualifikation für die Top 30. Das wäre der verdiente Lohn für seinen steinigen Weg.