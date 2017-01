Während den Weihnachtsfeiertagen sprießen die Hallenmasters aus dem Boden. Egal ob die Turniere des ASK Ybbs, SV Petzenkirchen oder SV Yspertal. Allesamt legen das Hauptaugenmerk auf den Bandenzauber mit der Filzkugel.

Dabei nimmt die Freude über eine Teilnahme bei den Klubs zusehends ab. Viele der Kicker sowie Trainer sehen vor allem die hohe Verletzungsgefahr in der Halle als Hauptgrund für eine Absage. Zum Teil richtig: Der Hallenboden gibt im Gegensatz zum Rasen nicht nach und die Gefahr von Umknöchelungen steigt. Doch an einem weiteren Faktor sind die Akteure selbst Schuld. Durch übertriebenen Ehrgeiz und teilweise mangelnder technischer Klinge wird die harte Gangart ausgepackt. Manch Check auf dem Parkett endet danach in der Bande und erinnert mehr an ein Eishockeyspiel, als gepflegten Hallenfußball. So gehen auch die besten technischen Kicker auf dem Hallenterrain unter.

Wie entgegenwirken? Der Nachwuchs zeigt es bereits vor. Bei Futsal-Turnieren fällt die Bande weg. Outbälle müssen innerhalb von vier Sekunden eingeworfen werden. Schnelles und technisch sauberes Spiel ist ein Muss. Da der Kick mit der Bande nicht mehr funktioniert, ist Futsal somit die beste Alternative, um Techniker wieder aufgeigen zu sehen.