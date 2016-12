Zwei große Überraschungen brachte das Ergebnis der Wiederholung der Bundespräsidentenstichwahl am vergangenen Sonntag: zum einen das doch sehr klare Votum für Alexander Van der Bellen, zum anderen die hohe Wahlbeteiligung.

Auch im Ybbstal fanden in allen Gemeinden mehr Menschen den Weg zu den Wahlurnen als noch im Mai – und das, obwohl diese Wahl im Alltag hier meist nur mehr am Rande Thema war.

Wie schon bei der Stichwahl im Herbst zeigt auch das aktuelle Ergebnis deutlich, dass Norbert Hofer noch immer den meisten Zuspruch im ländlichen Bereich erhielt, wobei Van der Bellen hier in manchen Gemeinden bzw. Waidhofner Ortsteilen doch ordentlich zulegen konnte: 5,5 Prozent in Opponitz, 5,4 Prozent in Ybbsitz, 8,2 Prozent in Windhag und satte 10,9 Prozent in St. Leonhard/Walde.

Ausnahmen vom Trend gab es im Ybbstal aber ebenfalls. In zwei Ortschaften konnte Hofer – wenn auch nur leicht – zulegen Mit St. Georgen/Reith und St. Georgen/Klaus handelt es sich dabei kurioserweise um zwei Ortschaften mit dem selben Namen.