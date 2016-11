Es ist nicht das erste Mal, dass genau dann, wenn in Waidhofen der Tunnel gereinigt wird, eine seltsame Brühe in der Ybbs zu bemerken ist. So wurde im Vorjahr in Kröllendorf beobachtet, wie ein Wassertankwagen der Straßenmeisterei eine schwarze Suppe in die Ybbs einleitete. Alles legal und unschädlich, hieß es damals seitens des Straßendienstes des Landes NÖ. Es handle sich um keine Abwässer aus der Tunnelreinigung.

Dass der weiße Schaum, der vor zwei Wochen auf der Ybbs trieb, mit der Tunnelreinigung in Zusammenhang stand, war jedoch offensichtlich. Eine Gefährdung der Ybbs sei jedoch nicht gegeben gewesen, so der Sachverständige des Landes. Eine pH-Wert-Anhebung sei zwar festgestellt worden, diese sei aber vernachlässigbar.

Das mag ja stimmen. Die Bedenken der Umweltschützer, dass die Abwässer aus der Tunnelreinigung aber mit Schadstoffen angereichert sind, auf die das Wasser gar nicht getestet wird und die der Flussökologie schaden, sollten aber ernst genommen werden. Dieses Wasser darf nicht ungefiltert in die Ybbs gelangen!