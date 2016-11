Darum sind also so viele Autos in Waidhofen unterwegs und ist die Innenstadt immer total verparkt. Dank der FPÖ wissen wir nun Bescheid. Das sind die Waidhofner Frauen, die sich nur noch im Schutz ihres Autos aus den eigenen vier Wänden wagen. Tun sie es doch, so nur noch mit Pfeffersprays und Alarmgeräten „bewaffnet“.

Aber Scherz beiseite, denn was die FPÖ da vergangene Woche an alle Waidhofner Haushalte versandt hat, ist eigentlich alles andere als lustig. Da wird ein Bedrohungsszenario imaginiert, das es so hier nicht gibt. Dass man sich beim Wandern oder Laufen am Buchenberg oder am Arzberg fürchten muss oder aus Angst vor Übergriffen alleine nicht mehr in die Stadt oder abends ins Kino oder Theater gehen kann, werden wohl die wenigsten Waidhofnerinnen unterschreiben.

Natürlich ist auch Waidhofen keine Insel der Seligen, aber was da im „Freiheitlichen Gemeindekurier“ verbreitet wird, ist pure Panikmache. Um Wählerstimmen zu gewinnen, werden hier Ängste vor Zuwanderern ganz gezielt geschürt. Das ist also der Wahlkampf der FPÖ.