Nun hat Waidhofen wieder eine Zweitwohnsitzer-Debatte. Mehrere große Tageszeitungen des Landes berichteten von den 94 Streichungen aus dem Wählerverzeichnis. Das Bild, das dabei von der Stadt gezeichnet wurde, war kein sehr schönes.

Schaut man genauer hin, wird man feststellen, dass Waidhofen da unrecht getan wurde. Zugegeben, die drei am Magistrat gemeldeten Auslandsösterreicher muten skurril an. Es handelt sich jedoch um Relikte einer früheren Wahlpraxis und nicht um versuchte Wahlmanipulationen. Auch bei den anderen Gestrichenen deutet nichts auf Scheinanmeldungen hin, wie das 2012 der Fall war. Vielmehr handelt es sich um Personen, die vergessen haben, sich abzumelden oder die innerhalb der sehr kurzen Frist keine Stellungnahme abgegeben haben. Erstere findet man sicher auch in vielen anderen Gemeinden.

Die Zweitwohnsitzer-Meldungen im Vorfeld der Wahl 2012 waren zweifelsohne eine Sauerei. Die Sachlage jetzt ist aber eine gänzlich andere. Leider wurde das in der öffentlichen Diskussion vielfach unter den Tisch gekehrt.