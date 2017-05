Lediglich 600 von rund 3.000 Haushalten im innerstädtischen Gebiet und auf der Zell haben sich für einen Glasfaseranschluss entschieden. Das sind schlappe 20 Prozent. Damit wurde die 40-Prozent-Hürde, die es in dem Ausbaugebiet der kabelplus zu überspringen galt, klar verfehlt.

Dass die Ausbeute bei den Anmeldungen hier im Unterschied zum ländlichen Raum so bescheiden war, hat sicher mehrere Gründe. Einer war wohl, dass die Internet-Infrastruktur hier teilweise eh nicht so schlecht ist, weshalb sich wohl mancher gedacht hat, warum sollte ich. Ein anderer Grund könnte in der Wohnsituation liegen. Während sich im ländlichen Bereich vorwiegend Eigenheime befinden, gibt es vor allem auf der Zell zahlreiche Mietwohnungen, die für ihre Bewohner nicht selten nur eine Übergangslösung darstellen.

Dass das Projekt hier nun dennoch – zumindest teilweise – umgesetzt wird und diese Zukunftschance für Waidhofen nicht verpasst wird, ist der Initiative des Bürgermeisters sowie dem Entgegenkommen der kabelplus zu verdanken.