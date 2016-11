„Schee zum ohearn“ resümiert der deutsche Rolling Stone über das neue Album „Baaz“ der bayrischen Band Kofelgschroa. Dass die vier Oberammergauer aber auch „schee zum zurschaun“ sind, das stellten sie am Samstag im gut gefüllten Bertholdsaal in Weyer unter Beweis.

Hätte die Autorin Vea Kaiser den Begriff „Blasmusikpop“ nicht schon erfunden, man müsste ihn für diese Band eigens ins Leben rufen. Ausgestattet mit Helikontuba, Tenorhorn, Flügelhorn und Akkordeon, wahlweise auch Gitarre, Percussion, Zither und Orgel kreieren Martin und Michael von Mücke, Matthias Meichelböck und Maximilian Pongratz von der Volksmusik ausgehend nun auf mittlerweile drei Alben schon ihren ganz eigenen Sound. Das erinnert von der Attitüde her an Attwenger, die ebenfalls beim Münchner Label Trikont beheimatet sind.

Kössl

Während die beiden Oberösterreicher aber Volksmusik vor allem mit Hip-Hop kurzschließen, überführen Kofelgschroa die traditionelle Musik ihrer Heimat in Post- und Krautrock, psychedelische Exkurse inklusive. Das zeitigt repetitive Songs zum Reinkippen, zu denen teils dreistimmig feine Alltagsbeobachtungen ebenso lapidar wie pointiert zum besten gegeben werden.

Ein herrlich lakonischer Schmäh regierte beim Gastspiel in Weyer auch in den Zwischenansagen dieser wunderbaren Band. Da erfuhr man etwa, dass neben der Herrgottschnitzerei auch die Pokalherstellung im bayrischen Oberammergau eine lange Tradition hat, weshalb man sich bei einer Verabredung zum Kaffee schon mal einen solchen Pokal schenkt – einfach nur um zu sagen: „Du bischt guat!“ In diesem Sinne: Vier Pokale für Kofelgschroa!