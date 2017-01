Filipa Cardoso ist eine junge Fadista aus Lissabon und mit einer Stimme sowie der richtigen Portion „saudade“ (übersetzt: Melancholie) ausgestattet. Sie wuchs in Alto do Pina, einem sehr traditionellen Bezirk Lissabons, unter vielen Fadistas auf. Sie begann selbst früh zu singen, ihren ersten Auftritt hatte sie im Alter von acht Jahren. 2004 gewann sie die prestigeträchtige „Grande Noite do Fado“, einen Wettbewerb im Lissabonner Coliseum.

Seitdem gastierte sie in den wichtigen Konzertsälen Portugals und hatte auch als Schauspielerin Erfolg. Ihr Debütalbum „Cumprir seu fado“ wurde vom bekannten Musiker, Komponisten und Sänger Jorge Fernando produziert, der auch für die ersten Alben von Mariza und Ana Moura verantwortlich zeichnet. Filipa Cardoso tourte bereits sehr erfolgreich durch Frankreich, Holland, Belgien, Spanien und die USA und gastierte 2012 in der ausverkauften New Yorker Carnegie Hall.

Bei ihrer ersten Österreich-Tournee 2013 begeisterte sie in ausverkauften Konzerten. Als Begleitung ist das Gitarrentrio rund um Carlos Leitao mit dabei.

