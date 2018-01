Nach geschaffter Crowdfunding-Aktion für den Bertholdsaal unterstützt nun der Musiker Günter Hagauer mit seinem neu auferstandenen Herzensprojekt The New Austrian Big Band 2.0 die Neugestaltung der Weyrer Kulturlocation. Im Zuge ihrer Tour „Doin’ Basie’s Thing“ macht die Big Band am Sonntag, 21. Jänner, in der Turnhalle in Weyer halt. Die Band spielt dabei zu Selbstkosten und unterstützt so mit dem Reinerlös des Konzerts die Neugestaltung des Bertholdsaals.

The New Austrian Big Band 2.0 ist eine Neuauflage einer musikalischen Institution aus den 90er-Jahren. Die neue Big Band besteht aus meist jungen Musikern aus Oberösterreich, Niederösterreich und Wien, die sich zwei musikalische Schwerpunkte gesetzt haben: Swingmusik von Count Basie und seinem großen europäischen Pendant Peter Herbolzheimer.

Eine bunte Mischung aus großen Hits und wohl selektierten Arrangements erwartet das Publikum am kommenden Wochenende in Weyer.