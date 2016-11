Ein musikalischer Abend zwischen Hip Hop, Elektronik und Pop steht am Freitag, 2. Dezember, ab 20 Uhr im Bertholdsaal in Weyer auf dem Programm. Mit koenig und Bahnhof Kollektiv lädt der Kulturverein Frikulum zum Konzert zweier Bands, die sich schwer in gängige Schubladen stecken lassen.

Als Support wird am Freitag das in Waidhofen stationierte Bahnhof Kollektiv ihr erstes reguläres Konzert in Weyer geben. | NOEN, Verena Mayrhofer

Den gebürtigen St. Pöltner Lukas König kennt man als eine Hälfte des durchgeknallten Avantgarde-Hip-Hop-Elektronik-Pop-Duos König Leopold. Dieses hatte vor vier Jahren mit dem „Kohlhauser“ einen veritablen Indie-Hit.

Mittlerweile ist Lukas König zusätzlich zu zahlreichen anderen Projekten – etwa mit der Jazzformation Kompost 3 oder als Rapper für Bilderbuch – unter dem Namen koenig auch solo unterwegs. Gefälligkeit kann man dem ausgebildeten Jazzmusiker freilich nach wie vor nicht vorwerfen.

Im Alleingang am Schlagzeug

Angereichert mit einer gesunden Portion Wahnsinn changiert koenig im Alleingang mit Schlagzeug, Samples und Synth-Bass lustvoll zwischen Hip Hop, Elektronik, Soul, Jazz und Avantgarde. Vergangenes Jahr supportete koenig mit dieser Mixtur Bilderbuch auf ihrer Tour.

Im Bertholdsaal wird nun koenig supportet, und zwar vom im Waidhofen stationierten Bahnhof Kollektiv. Das Elektronik-Crossover-Projekt von Hannes Mayrhofer (Gesang und Posaune), Reinhard Reisenzahn (Elektronik), Dieter Forster (Steirische Harmonika und Flöten) und Christoph Schwaiger (Schlagzeug) wird am Freitag in Weyer seinen ersten öffentlichen Auftritt absolvieren.

Die Musik des Bahnhof-Kollektivs ist gesellschaftskritisch, alternativ und absolut tanzbar. Danach wird der Abend in bewährter Manier allerfeinst von DJ Betes an den Turntables beschlossen.