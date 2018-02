Mit Beginn des Sommersemesters starten auch wieder die Kurse der Kreativakademien in Ybbsitz in den neuen Turnus.

Bereits seit zwölf Jahren besteht die Schmiedeakademie Ybbsitz. Deren Dozenten Thomas Hochstädt, Nikolaus Frühwirt und Gernot Walter lassen an jeweils drei Samstagen im Februar und März das Feuer in den Schmiedeessen nicht ausgehen.

Wer schon immer massiven Holzstämmen und Scheiten zu Leibe rücken wollte, der ist in der Bildhauerakademie bei Alois Lindenbauer und Anna Stub auer gerade richtig. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Bildhauerakademie gibt es für die drei schnellsten Jungbildhauer, die sich ab 8. Februar unter mittelschule@ybbsitz.at oder 0676/6059644 anmelden, den Sommersemesterkurs zum halben Preis.

Nur noch einen einzigen freien Platz gibt es in der Akademie für Schmuck und Metallgestaltung, die ebenfalls am 16. und 17. Februar in der Schmuckwerkstatt der NÖ Mittelschule ins neue Semester startet.