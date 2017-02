Die Theatergruppen der Eisenstraße NÖ präsentierten vor Kurzem im Landgasthaus Stadler in Reinsberg ihren frisch gedruckten Spielplan für das Jahr 2017.

Durch das gemeinsame Werbemittel überblicken Theaterfreunde schnell, welche Stücke wann und wo in der Region aufgeführt werden. „Den gemeinsamen Spielplan haben wir bereits zum dritten Mal aufgelegt. Er ist unser verbindendes Element nach außen und zeigt, welche Vielfalt an Theaterinitiativen es in unserer Region gibt“, so Eisenstraße-Bühnen-Sprecher Thomas Helmel. Eisenstraße-Obmann Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger gratulierte zur gelungenen Initiative.

zVg

Highlight: "Alles fest im Griff"

Ein besonderes Highlight wird heuer von der Heimatbühne Reinsberg geboten, die heuer mit dem Stück „Alles fest im Griff“ im Februar und einem großen Fest im Mai ihr 70-Jahr-Vereinsjubiläum feiert.

Die Eisenstraße-Bühnen sind eine Vereinigung der Laien- und Amateur-Theatergruppen der Eisenstraße. Mitglieder sind unter anderem auch die Waidhofner Volksbühne sowie die Theatergruppen Lunz, Windhag, St. Georgen/Klaus, Hollenstein, St. Georgen/Reith und Ybbsitz.

zVg