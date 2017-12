Der Waidhofner Armin Bahr kandidiert für die Bezirks-SPÖ auf Listenplatz acht. | NOEN

Auf Platz acht der SPÖ-Bezirksliste geht der Waidhofner Armin Bahr am 28. Jänner ins Rennen. Der 30-jährige Mittelschullehrer sitzt seit Jänner im Waidhofner Gemeinderat. Bei der Wahl trat er noch als Unabhängiger an, mittlerweile ist er Parteimitglied und wird sogar als möglicher Nachfolger des amtierenden Waidhofner SPÖ-Chefs Martin Reifecker gehandelt. „Ich trete bei der Landtagswahl an, um der SPÖ Waidhofen auf Bezirksebene mehr Gesicht zu geben und die Themen, die für das Ybbstal wichtig sind , in den Fokus zu rücken“, sagt Bahr. „Es ist mir ein großes Anliegen, mich für die Bedürfnisse von Menschen einzusetzen, die keine Lobby haben und es sich nicht richten können. Ich komme selber aus eher einfachen Verhältnissen und verstehe, wie es ist, wenn man sehr genau kalkulieren muss, damit man über die Runden kommt.“

Der Opponitzer SPÖ-Obmann Walter Maurer tritt auf Listenplatz 15 an. | NOEN, NÖN

Auf Listenplatz 15 der SPÖ-Bezirksliste findet sich der Opponitzer SPÖ-Obmann Walter Maurer. Der 55-Jährige arbeitet als Taxifahrer in Waidhofen. Politisch aktiv ist er seit 2015, als der damalige Opponitzer SPÖ-Obmann Stefan Fertsak sein Amt und sein Mandat zurücklegte und Maurer einsprang. Seitdem ist er im Opponizer Gemeinderat vertreten. Eines seiner größten politischen Anliegen ist die Sicherung der Nahversorgung im Oberen Ybbstal.